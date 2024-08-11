مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل ورمًا دماغيًّا بعملية معقدة جرت في وضعية الجلوس

وأضاف د.مسعود أن الحالة تم عرضها مع المعطيات التي قدمتها الفحوصات، على استشاريي القلب والتخدير، لتقييمها، وفي النهاية توصل الفريق الطبي لخطة علاجية، وأخضع المراجع لعملية دقيقة، وهو في وضعية الجلوس، تم الدخول بفتحة خلف الجمجمة، مع استخدام تقنيتي المايكروسكوب ومراقبة الأعصاب أثناء العملية، والوصول إلى موضع الورم الذي كان قد بدأ في النزف، بين الدماغ وغشاء المخيخ، وجرى فصله عن الأعضاء الحساسة الملاصقة له بدقة فائقة، ومن ثم إزالة الورم بالكامل مع المحافظة على سلامة المراكز الحيوية المحيطة والأوعية الدموية، كما تم زرع أنبوب لتصريف السائل الدماغي، بعد انسداده بفعل الورم، واستمرت العملية لمدة "7" ساعات متصلة، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، بعدها تم التحقق من علاماته الحيوية وتحريره من التنفس الصناعي، ونُقل إلى العناية المركزة التي بقي بها لمدة "5" أيام تحسنت خلالها حالته، فحُول إلى غرفة التنويم حيث أمضى قيد العناية الطبية الحثيثة "5" أيام أخرى، استعاد خلالها القدرة على المشي، كما تراجعت حدة الأعراض الأخرى، مع العلاج الطبيعي والرعاية الطبية الحثيثة، ثم غادر المستشفى على قدميه بحالة صحية جسدية ونفسية جيدة، ولاحقًا تخلص من كافة الأعراض، ولم يصب بأي مضاعفات عصبية، ووصف د. مسعود الحالة بالمعقدة، مضيفًا أن نجاحها يؤكد كفاءة وتمرس الفريق الطبي والإمكانيات والتجهيزات المتقدمة التي يحظى بها المستشفى.