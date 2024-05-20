أبطال المملكة المشاركون في "آيسف 2024" يصلون أرض الوطن

وحظيت بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، باستقبالٍ رسمي وشعبي حافلٍ في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تقدّمهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" سليمان الزبن؛ والأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع؛ ووكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل؛ وعددٌ من المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى شركاء النجاح (الرعاة)، وعديد من الجهات الإعلامية.