أبطال المملكة المشاركون في "آيسف 2024" يصلون أرض الوطن

وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة إلى أرض الوطن، وذلك بعد تحقيقه 27 جائزة؛ منها 18 جائزة كبرى، و9 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" الذي شهد منافسة علمية عالية المستوى بين 1700 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة.
وحظيت بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، باستقبالٍ رسمي وشعبي حافلٍ في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تقدّمهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" سليمان الزبن؛ والأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع؛ ووكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل؛ وعددٌ من المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى شركاء النجاح (الرعاة)، وعديد من الجهات الإعلامية.
وحصد طلبة المملكة 27 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة؛ منها 9 جوائز خاصة، إضافةً إلى 18 جائزة كبرى.
وبلغت الإنجازات التي حصدها طلاب وطالبات المملكة المشاركون في أكبر مُسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار "آيسف 2024"، و"آيتكس 2024"، 114 ميدالية وجائزة كبرى وخاصة، مواصلين بذلك إنجازاتهم السابقة التي حقّقوها في ذات المُسابقتين بنسخها الماضية.