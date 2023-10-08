معماري يكشف أنواع "الكلادينج" في الأسواق: لا توجد جهة تلزم أصحاب المباني بتركيبه

وتابع: أما النوع الثالث من "الكلادينج" فيعتبر جيدًا نوعًا ما، ويوجد في الشركات المتخصصة، ويلجأ إليه أصحاب المباني السكنية والمنشآت الخاصة لمقاومته للحريق. ويجب أن نعرف أنه يوجد شيء ضد الحريق، وفيه مقاومة للحريق، ويوجد نوع قابل للاشتعال. والموجود الآن في الأسواق هو النوع المقاوم للحريق بمعدل ساعة فقط. والنوع الجيد يقاوم لمدة ساعتين، بينما أنواع المواد الأخرى في الواجهات تقاوم الحريق لمدة 6 ساعات.