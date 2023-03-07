في ثاني مبارياته الودية.. أخضر الناشئات يواجه نظيره الكويتي

يخوض المنتخب السعودي للناشئات "تحت 17 عامًا" لكرة القدم، غدًا الأربعاء، ثاني مبارياته الودية حينما يواجه منتخب الكويت ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا بدولة الكويت ويمتد حتى التاسع من شهر مارس الجاري.
ميدانيًا أجرى المنتخب السعودي للناشئات، اليوم الثلاثاء ، حصة تدريبية هي السادسة له في معسكره الحالي، حيث شملت تمارين الإحماء وتدريبات لياقية وفنية وتكتيكية.
وكان أخضر الناشئات قد خسر مباراته الأولى ضمن معسكره الحالي من أمام البلد المضيف (1-4) يوم السبت الماضي.
يُشار إلى أن المديرة الفنية للمنتخب السعودي للناشئات الكرواتية ستيلا قوتال قد استدعت (24) لاعبة وهن: رند الزهراني، منيرة الغنام، فجر سعد، جنى سلامة، ماريا باغفار، لولوة موسى، نوف العطوي، هناء إسماعيل، ديالا الصبان، ليان اليافعي، مجد العتيبي، مايا الزهراني، لمى الرميزان، فجر سقاف، بسمة الشنيفي، هيا أحمد، لولو الجعويني، فاطمة منصور، حصة محمد، ليان صالح، لولوة صالح، حلا الشدوخي، زهرة باحميد، مرام اليحياء.
يُذكر أن هذا المعسكر يعد الثالث ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية أعقبها معسكر إعدادي، وذلك تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة.