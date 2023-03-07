في ثاني مبارياته الودية.. أخضر الناشئات يواجه نظيره الكويتي

يُشار إلى أن المديرة الفنية للمنتخب السعودي للناشئات الكرواتية ستيلا قوتال قد استدعت (24) لاعبة وهن: رند الزهراني، منيرة الغنام، فجر سعد، جنى سلامة، ماريا باغفار، لولوة موسى، نوف العطوي، هناء إسماعيل، ديالا الصبان، ليان اليافعي، مجد العتيبي، مايا الزهراني، لمى الرميزان، فجر سقاف، بسمة الشنيفي، هيا أحمد، لولو الجعويني، فاطمة منصور، حصة محمد، ليان صالح، لولوة صالح، حلا الشدوخي، زهرة باحميد، مرام اليحياء.