بإجمالي 250 ألف ريال.. 5 دور نشر تحصد جوائز معرض الرياض للكتاب لـ2024

حصدت خمسُ دور نشر، جوائز معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته هذا العام 2024، في الحفل الختامي للمعرض، الذي أقيم اليوم (السبت)، على مسرح المعرض في حرم جامعة الملك سعود، وسلّم فيه الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان، دور النشر الفائزة جوائزها.
وقال المدير العام للإدارة العامة للنشر بهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، في كلمته بالحفل: "نجتمع اليوم في هذا الحفل البهيج تأكيدًا لدور المملكة في تقدم الشعوب، وقد شهدنا في رحاب المعرض تنوعًا غنيًّا للأفكار والثقافات، لأكثر من 2000 دار نشر، من أكثر من 30 دولة؛ وهو ما يعكس تنوع المشهد الثقافي في المملكة، ويؤكد أن الرياض تقرأ، وأن مجتمعها يعيش الثقافة كنمط حياة".
وأضاف: "هيئة الأدب والنشر والترجمة في السنوات الأخيرة وضعت نصب أعينها، دعم صناعة النشر العربية؛ مستفيدة من الموارد والإمكانات السخية، التي أتاحتها القيادة الرشيدة للثقافة، تأكيدًا للدور القيادي للمملكة في المحيط العربي والعالمي، من خلال الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة لدعم صناعة النشر والثقافة، ولا يزال الدور مستمرًّا".
وأكد "الواصل" حرص هيئة الأدب والنشر والترجمة على دعم شركائها الحقيقيين من خلال إتاحة الفرص واستدامتها.
وفاز بجائزة التميز في النشر فئة المحتوى السعودي "دار تأثير للنشر والتوزيع"، وقيمتها 50 ألف ريال سعودي؛ فيما فاز بجائزة التميز في النشر "مجموعة تكوين المتحدة للنشر والتوزيع" وقيمتها 50 ألف ريال سعودي؛ بينما فاز بجائزة التميز في النشر فئة الأطفال "دار جامعة حمد بن خليفة للنشر" وقيمتها 50 ألف ريال سعودي.
كما فاز بجائزة التميز في النشر فئة الترجمة "دار عصير الكتب للنشر والتوزيع" وقيمتها 50 ألف ريال؛ بينما فاز بجائزة التميز في النشر فئة المنصات الرقمية "جبل عمان ناشرون" وقيمتها 50 ألف ريال سعودي.