بإجمالي 250 ألف ريال.. 5 دور نشر تحصد جوائز معرض الرياض للكتاب لـ2024

وقال المدير العام للإدارة العامة للنشر بهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، في كلمته بالحفل: "نجتمع اليوم في هذا الحفل البهيج تأكيدًا لدور المملكة في تقدم الشعوب، وقد شهدنا في رحاب المعرض تنوعًا غنيًّا للأفكار والثقافات، لأكثر من 2000 دار نشر، من أكثر من 30 دولة؛ وهو ما يعكس تنوع المشهد الثقافي في المملكة، ويؤكد أن الرياض تقرأ، وأن مجتمعها يعيش الثقافة كنمط حياة".