"أكاديمية سليمان الحبيب" تحتفي بخريجي برامج الزمالة والفائزين بجوائز التميُّز البحثي

وهنَّأ "العمري" الخريجين بتحقيق هذا الإنجاز بكل جدارة واقتدار، وتمنَّى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، لافتًا إلى أن ذلك الاحتفاء يأتي تتويجًا لمسيرة علمية، تلقَّى فيها الخريجون العلم والمهارة، كما هنَّأهم بانخراطهم في الحياة العملية، من خلال انضمامهم إلى مجموعة الحبيب الطبية، ومباشرتهم العمل بمستشفياتها بعد هذا الحفل مباشرة. كما قدَّم شكره وتقديره للقطاعات الداعمة والمشاركة في برامج الأكاديمية المتنوعة.