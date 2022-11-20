"أكاديمية سليمان الحبيب" تحتفي بخريجي برامج الزمالة والفائزين بجوائز التميُّز البحثي

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رعى وزير الصحة، المهندس فهد الجلاجل، مساء اليوم حفل تخريج دارسي برامج الزمالة والدبلومات الطبية بأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، وكذلك تكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي، التي بلغت مليونًا وخمسمائة ألف ريال، وذلك بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بفندق فورسيزونز الرياض في برج المملكة.
وفي كلمته بالحفل ثمَّن الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية، الدكتور عوض العمري، حضور وزير التعليم، وقدَّم التهنئة للفائزين بجوائز التميز البحثي لمجلة الدكتور سليمان الحبيب، وكذلك لخريجي وخريجات الأكاديمية.
وقال الدكتور العمري إن السعودية حققت قفزات نوعية غير مسبوقة في مختلف مناحي الحياة؛ إذ حوّلت الحلم إلى واقع برؤية طموحة، تؤكد تفعيل دور التعليم والبحث والابتكار؛ لتحتل مكانة متقدمة ومرموقة من بين دول العالم.
وأضاف: الأكاديمية ستواصل دعمها اللامحدود للطاقات الوطنية، والتوسع في أنشطتها وبرامجها التدريبية من أجل تطوير الكفاءات السعودية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية التي تهتم بها اهتمامًا كبيرًا ومتزايدًا.
وهنَّأ "العمري" الخريجين بتحقيق هذا الإنجاز بكل جدارة واقتدار، وتمنَّى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، لافتًا إلى أن ذلك الاحتفاء يأتي تتويجًا لمسيرة علمية، تلقَّى فيها الخريجون العلم والمهارة، كما هنَّأهم بانخراطهم في الحياة العملية، من خلال انضمامهم إلى مجموعة الحبيب الطبية، ومباشرتهم العمل بمستشفياتها بعد هذا الحفل مباشرة. كما قدَّم شكره وتقديره للقطاعات الداعمة والمشاركة في برامج الأكاديمية المتنوعة.
بعدها ألقت الخريجة لمى العنزي كلمة الخريجين، عبَّرت فيها عن فخرها بما وصل إليه الخريجون من مستويات علمية عالية، مُقدِّمة شكرها للقائمين على برامج الأكاديمية، الذين أتاحوا لها ولزملائها فرصة الاستفادة من الخبرات الكبيرة، والاحتكاك بها طوال فترة التدريب، في بيئة مثالية وجاذبة.. كما وجَّهت الشكر لمجموعة د. سليمان الحبيب، وخصت بالذكر الدكتور سليمان الحبيب؛ لدوره الفاعل والمهم في خدمة هذا الوطن والقطاع الصحي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من برامج هذه الأكاديمية المتميزة.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن أنشطة الأكاديمية، تلاه مسيرة الخريجين، ثم أداء قسم التخرج، بعده تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز البحث العلمي.
وفي ختام الحفل التقط الخريجون والباحثون صورة تذكارية مع وزير الصحة وقياديي مجموعة سليمان الحبيب الطبية.
وعبَّر الدكتور سليمان الحبيب، رئيس مجلس إدارة المجموعة، عن شكره وتقديره لأمير الرياض، ولوزير الصحة لرعايته الكريمة حفل التخرج، مؤكدًا أن ذلك يأتي تجسيدًا لاهتمام الدولة بالقطاع الصحي العام والخاص. وهنَّأ الخريجين كافة متمنيًا لهم حياة عملية موفقة، كما هنَّأ الفائزين بجوائز البحث العلمي، وشدَّد على أن المجموعة ستمضي قُدمًا في توفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف ودعم مسيرة البحث العلمي تماشيًا مع الرؤية الوطنية للمملكة.