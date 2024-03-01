محليات

الحدود الشمالية.. القبض على شخص لترويجه "الإمفيتامين المخدر"

جرى اتّخاذ الإجراءات النظاميّة بحقّه وإحالته إلى النيابة العامة
الحدود الشمالية.. القبض على شخص لترويجه "الإمفيتامين المخدر"

قبضت المديريةُ العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الحدود الشمالية
محافظة رفحاء
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
مادة الإمفيتامين المخدر

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