الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة: هيأنا المواقيت ورفعنا جودتها لتقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن ووضعنا حلولاً لتخفيف وطأة ازدحام طرق الحج هذا العام

أكّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن الهيئة الملكية عملت على استعدادات موسم حج هذا العام بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكوميّة وذلك بما يتوافق مع اهتمام قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين ودعم وتمكين سمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-
وأشار الرشيد "عملنا في الهيئة الملكية على تطوير المواقيت لنقدم من خلالها خدمةً ميسرةً لضيوف الرحمن وعملنا بأدوارٍ تكامليّة مع كافة الجهات المعنية على تهيئة الطرق الدائرية والتي ساهمت بدورها في تخفيف ازدحام الطرق وعملت منظومة النقل على تهيئة العديد من الخدمات اللوجستية التي كان لها الأثر الأكبر في تسهيل حركة مرور الحجاج وتفويجهم في المشاعر المُقدسة، حيث وصل ضيوف الرحمن لعدد فاق المليون وثمانمائة ألف حاجٍ وحاجة من 150 دولة حول العالم"
وأضاف الرشيد "تمركزت في يوم عرفة أكثر من ٢٠ ألف حافلة لنقل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة في حين كان لحافلات مكة دورًا هامًا في تنقل ضيوف الرحمن على مدار الساعة بين مختلف المواقع في مدينة مكة المكرمة عبر أسطول يشمل ٤٠٠ حافلة وأكثر من ٤٣٠ موقف ومحطة
وأردف الرشيد "عملنا بالشراكة مع القطاع الخاص على تطويع التقنيات الحديثة وقمنا بوضع طلاء "الكولد بلاستيك" المؤثر إيجابيًا في تخفيف درجات الحرارة وممانعته للانزلاق"
كما نفذت الهيئة الملكية بالتعاون مع وزارة الصحة وشركة كدانة مبادرة لتمكين القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية في المشاعر المقدسة
وأكد الرشيد "عملت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة على إزالة التشوهات البصرية والمواقع التي تعرقل حركة مرونة مرور الحجاج مما ساهم ذلك في تيسير الحج وخصوصًا المناطق المحيطة بالمنطقة المركزية"
واختتم الرشيد "أرفع أسمى التهنئات لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ولكافة شعب المملكة والأمة الإسلامية بمُناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك؛ سائلاً المولىٰ عز وجل أن يعيده علينا أعوامًا مديدةً ونحن ننعم بأمن وسلامٍ واستقرار"