الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة: هيأنا المواقيت ورفعنا جودتها لتقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن ووضعنا حلولاً لتخفيف وطأة ازدحام طرق الحج هذا العام

وأشار الرشيد "عملنا في الهيئة الملكية على تطوير المواقيت لنقدم من خلالها خدمةً ميسرةً لضيوف الرحمن وعملنا بأدوارٍ تكامليّة مع كافة الجهات المعنية على تهيئة الطرق الدائرية والتي ساهمت بدورها في تخفيف ازدحام الطرق وعملت منظومة النقل على تهيئة العديد من الخدمات اللوجستية التي كان لها الأثر الأكبر في تسهيل حركة مرور الحجاج وتفويجهم في المشاعر المُقدسة، حيث وصل ضيوف الرحمن لعدد فاق المليون وثمانمائة ألف حاجٍ وحاجة من 150 دولة حول العالم"