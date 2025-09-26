الرياض تحتضن نقاشاً حول تراخيص الممارسات التجارية للخلايا الجذعية

برعاية معالي الدكتور محمد آل هيازع رئيس جامعة الفيصل، وبحضور صاحبة السمو الملكي الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية والتطوير، وضيفة الشرف في المؤتمر صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر نائب الرئيس الأول للأبحاث في مؤسسة هيفولوشن، انطلقت اليوم في العاصمة الرياض أعمال المؤتمر الدولي “العلاج بالخلايا الجذعية: التحول في الطب التجديدي”، الذي تنظمه جامعة الفيصل على مدى يومي 26 و27 سبتمبر 2025، بمشاركة نخبة من الباحثين والأطباء والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في تجمع علمي يُعد من أبرز المنصات لعرض أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال المتسارع.