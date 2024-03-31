"أمير المدينة" يطلق مبادرة "كلنا أهل" ويسلم عدداً من الوحدات السكنية لمستفيديها من الأيتام

وكان حفل إطلاق مبادرة "كلنا أهل" قد شهد تنظيم أركان تستعرض مواهب الأيتام المستفيدين من المبادرة، كما ألقى أحد الأبناء كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن هذه المبادرة الأبوية الخيرية التي تحظى برعاية أمير منطقة المدينة المنورة ودورها في نفوس الأيتام وإدخال الفرحة والسرور عليهم، مشيراً إلى أن ذلك يعكس جانباً من ترابط المجتمع الذي يستمد نهجه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مبادرات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموجهة للمستفيدين من الأيتام، وفي نهاية اللقاء، كرّم أمير منطقة المدينة المنورة، الأيتام المشاركين والداعمين لهذه المبادرة.