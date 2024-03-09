سفارة المملكة ببروناي دار السلام ترعى الاحتفال باليوم العالمي للعربية بجامعة السلطان الشريف

بعد ذلك بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقت عميدة كلية اللغة العربية الدكتورة رفيدة بنت الحاج عبدالله كلمةً بهذه المناسبة، تحدثت فيها عن أهمية اللغة العربية، وارتباط المسلمين بها بشكل يومي؛ حيث يقرأون بها في صلواتهم وأدعيتهم، ووجوب العمل على تعلمها ونشرها بشكل مستمر، تلا ذلك عرض مرئي للنشاطات التي صاحبت الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ومسابقاته، وعروضٌ خاصة لبعض الفائزين في المسابقة، كما تَم التجول في المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة والذي اشتمل على ركن خاص بالسفارة تَضمن العديد من العروض واللوحات والمجسمات التي تُبرز هوية وتاريخ المملكة وما تزخر به من ثراء في العديد من المجالات الثقافية.