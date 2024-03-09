سفارة المملكة ببروناي دار السلام ترعى الاحتفال باليوم العالمي للعربية بجامعة السلطان الشريف

برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن، احتفلت جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية UNISSA في العاصمة "بندر سري بكاون" باليوم العالمي للغة العربية.
وكان في استقبال السفير "البريثن" عند وصوله لمقر الجامعة: مدير الجامعة الدكتور نور عرفان زينل، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات؛ حيث تم الحديث عن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة الشعوب المسلمة وجهودها في مجال تعلم اللغة العربية.
بعد ذلك بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقت عميدة كلية اللغة العربية الدكتورة رفيدة بنت الحاج عبدالله كلمةً بهذه المناسبة، تحدثت فيها عن أهمية اللغة العربية، وارتباط المسلمين بها بشكل يومي؛ حيث يقرأون بها في صلواتهم وأدعيتهم، ووجوب العمل على تعلمها ونشرها بشكل مستمر، تلا ذلك عرض مرئي للنشاطات التي صاحبت الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ومسابقاته، وعروضٌ خاصة لبعض الفائزين في المسابقة، كما تَم التجول في المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة والذي اشتمل على ركن خاص بالسفارة تَضمن العديد من العروض واللوحات والمجسمات التي تُبرز هوية وتاريخ المملكة وما تزخر به من ثراء في العديد من المجالات الثقافية.
وتم الاطلاع على العديد من أعمال طلاب وطالبات اللغة العربية، والمشغولات والخط العربي.
وفي نهاية الحفل قام سفير خادم الحرمين الشريفين ومدير الجامعة بتسليم الشهادات والجوائز للمشاركين ولجان التحكيم، ثم التُقطت الصور التذكارية مع وكلاء الجامعة وعمداء الكليات بهذه المناسبة.