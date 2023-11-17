هنا أفضل زيوت الطبخ الصحية.. استشاري قلب يدعو لـ"فحص الضغط بهذه الأماكن"

دعا استشاري القلب، الدكتور صالح سالم الغامدي، أن يكون فحص الضغط أساسيًا وروتينيًا في الأماكن التي يرتفع فيها الضغط، ومن ذلك عيادات الأسنان، حيث يتوقع التوتر والألم، وكذلك المراكز الرياضية، فالرياضة مفيدة للضغط على المدى البعيد.