هنا أفضل زيوت الطبخ الصحية.. استشاري قلب يدعو لـ"فحص الضغط بهذه الأماكن"

دعا استشاري القلب، الدكتور صالح سالم الغامدي، أن يكون فحص الضغط أساسيًا وروتينيًا في الأماكن التي يرتفع فيها الضغط، ومن ذلك عيادات الأسنان، حيث يتوقع التوتر والألم، وكذلك المراكز الرياضية، فالرياضة مفيدة للضغط على المدى البعيد.
واستدرك "الغامدي"، عبر صفحته في منصة "إكس"، يقول: "لكن من لديه ارتفاع متوسط أو شديد يجب أن يمنع من الرياضة ويوجه لمراجعة الطبيب".
واقترح استشاري القلب، عدداً من زيوت الطبخ الصحية، مشيراً في هذا الصدد بأن أفضل زيت للطهي هو الزيت الذي يلبي احتياجات الإنسان وتفضيلاته المحددة، داعياً لتجربة زيوت مختلفة للعثور على ما يفضله.
وذكر "الغامدي"، أن زيت الزيتون البكر يعتبر من أكثر الزيوت الصحية للطهي، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة.
وأوضح أن زيت الزيتون له نقطة دخان منخفضة نسبيًا تبلغ حوالي 177 درجة مئوية، لذلك من الأفضل استخدامه للطهي منخفض إلى متوسط الحرارة، مثل القلي والشوي والتحميص.
وأضاف: يتمتع زيت الزيتون بنكهة الفواكه الغنية التي تتناسب جيدًا مع مجموعة متنوعة من الأطباق، بما في ذلك السلطات والخضروات.
وتابع: زيت الأفوكادو هو زيت طهي صحي آخر، ذو نقطة دخان عالية تبلغ حوالي 266 درجة مئوية، مما يجعله مناسبًا لطرق الطهي عالية الحرارة، مثل الحرق والقلي والقلي السريع ولكنه مكلف.
ولفت "الغامدي" إلى أن زيت بذور العنب له نكهة محايدة مع نقطة دخان عالية تصل إلى حوالي 215 درجة مئوية، مما يجعله زيت طهي جيدًا لجميع الأغراض، كما أنه مصدر جيد لفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في حماية الخلايا من التلف.
ومن زيوت الطبخ الصحية ، وفقاً لـ"الغامدي"، زيت السمسم، وهو زيت لذيذ ذو رائحة جوزية وطعم مر بعض الشيء، ويستخدم بشكل شائع في المطبخ الآسيوي، وهو خيار جيد للبطاطس المقلية والمخللات والصلصات.