مبنية على رؤية 2030.. "السديس": "الاستراتيجية التشغيلية" هدفها الوصول لمشروع الحرم الذكي

وتابع قائلاً: "في ظل الثورة التقنية العالمية، والحاجة الماسة للخدمات الرقمية، واكبت الرئاسة وتبنَّت التحول الرقمي لخدماتها؛ ففي عام (1441هـ) بلغ عدد الخدمات (35) خدمة إلكترونية، حتى وصلت في الوقت الحالي إلى (62) خدمة إلكترونية. أما التطبيقات فبلغت (15) تطبيقًا، وزاد عددها حتى وصل الآن إلى (19 تطبيقًا)".