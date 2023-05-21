المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يصل إلى أرض الوطن بعد حصوله على 27 جائزة عالمية في "آيسف 2023"

يصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة إلى أرض الوطن عند الساعة 2 من ظهر اليوم الأحد، بتوقيت الرياض، وذلك بعد تحقيقه 27 جائزة؛ منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023" من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري، وشاركت فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.