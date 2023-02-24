بالصور.. نائب أمير جازان يشارك بالعرضة السعودية في احتفال الأهالي بيوم التأسيس

وحكت ملحمة "أسراب البياض"، التي كتب نصها الشعري الشاعر جبران قحل، وكتب نصها عبدالله الأمير، وكتب محتواها التاريخي الدكتور خالد كريري، برؤية وإخراج خديجة صميلي، قصة التأسيس، وما رافقها من أحداث تاريخية وعسكرية عظيمة من خلال راوٍ شعري، وصف حال الجزيرة العربية قبل التأسيس، وعددًا من المشاهد المسرحية الصامتة التي وظّفت المكان في خدمة أحاديث الرواة واللوحات الغنائية، وتناولت سيرة أمير الدرعية مرورًا بتأسيس الدولة السعودية، وجهود مؤسسها في لم الشتات، وتوحيد الصفوف، وإرساء العدل، إضافة إلى إبرازها أهم ملامح الأمن والاستقرار التي نعم بها الناس في ظل الدولة القوية، ومن أهمها قوافل الحج التي نعمت بأمن كانت تفتقده، ووصف الرحلة الطويلة للدولة، ومُضي أبناء الإمام المؤسس على سيرة والدهم في الحفاظ على الوحدة السياسية، والمنجزات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحضارية، التي استمرت إلى وقتنا الحاضر.