بالصور.. نائب أمير جازان يشارك بالعرضة السعودية في احتفال الأهالي بيوم التأسيس

برعاية كريمة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، شرَّف الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، اليوم الجمعة حفل الأهالي الرسمي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بالقلعة الدوسرية بمدينة جيزان.
وتفصيلاً، عُزف السلام الملكي فور وصول نائب أمير جازان، وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للمدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أكد فيها أن هذا الحفل يأتي بالتنسيق مع هيئة التراث التي ساهمت في إقامة الحفل بهذا المكان التاريخي، بالتعاون مع وكالة الفعاليات بوزارة الثقافة، ودارة الملك عبدالعزيز، مستذكرًا كلمات قادة بلادنا في هذه المناسبة التي تُعبِّر عن أكثر من ثلاثة قرون من التلاحم والاستقرار.
عقب ذلك شاهد الأمير محمد بن عبدالعزيز مسرحية غنائية، تُمثِّل عملاً تاريخيًّا ملحميًّا، تكوَّن من 6 لوحات فنية غنائية، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من طلبة تعليم جازان، رسموا أجمل الصور الوطنية التي سردت العديد من الأحداث التاريخية العظيمة للمملكة خلال مراحلها الثلاث، وما وصلت إليه من نهضة حضارية واقتصادية حديثة بفضل همة وحكمة قيادتها الرشيدة، التي عملت على الارتقاء بهذا الوطن العظيم إلى مصاف الدول المتقدمة.
وحكت ملحمة "أسراب البياض"، التي كتب نصها الشعري الشاعر جبران قحل، وكتب نصها عبدالله الأمير، وكتب محتواها التاريخي الدكتور خالد كريري، برؤية وإخراج خديجة صميلي، قصة التأسيس، وما رافقها من أحداث تاريخية وعسكرية عظيمة من خلال راوٍ شعري، وصف حال الجزيرة العربية قبل التأسيس، وعددًا من المشاهد المسرحية الصامتة التي وظّفت المكان في خدمة أحاديث الرواة واللوحات الغنائية، وتناولت سيرة أمير الدرعية مرورًا بتأسيس الدولة السعودية، وجهود مؤسسها في لم الشتات، وتوحيد الصفوف، وإرساء العدل، إضافة إلى إبرازها أهم ملامح الأمن والاستقرار التي نعم بها الناس في ظل الدولة القوية، ومن أهمها قوافل الحج التي نعمت بأمن كانت تفتقده، ووصف الرحلة الطويلة للدولة، ومُضي أبناء الإمام المؤسس على سيرة والدهم في الحفاظ على الوحدة السياسية، والمنجزات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحضارية، التي استمرت إلى وقتنا الحاضر.
وفي ختام الحفل شارك نائب أمير جازان وضيوف الحفل في العرضة السعودية احتفاء بالمناسبة الغالية.