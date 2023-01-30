ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023 يهدف لتجسير الفجوة بين القطاعات ذات العلاقة

وتطرق "السبيعي" إلى الفرق بين العمل التطوعي للأفراد والمسؤولية الاجتماعية للشركات والجهات والقطاعات، لافتًا النظر إلى أن مجالات المسؤولية الاجتماعية ليست محصورة في قطاع أو مجال محدد بل تشمل جميع القطاعات والمجالات التي تخدم الوطن والمجتمع، منوهًا بحجم المشاركة الكبيرة للجمعية مع القطاعات الطبية خلال جائحة كورونا.