الطائف.. زراعة 300 ألف شتلة من الزهور الشتوية لتحسين المظهر البصري

شرعت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة المشاريع "الإدارة العامة للحدائق والتجميل"، في دعم الجهود التجميلية بالمدينة سعيًا لزراعة 300 ألف شتلة من الزهور الشتوية في الساحات والميادين والزوائد التنظيمية، والجزر الوسطية للشوارع والحدائق والمتنزهات العامة، والمواقع السياحية؛ حيث تزرع الفرق الزراعية شتلات الأزهار الحولية الشتوية المنتجة بمشاتل الأمانة؛ مثل البتونيا، والقطبية، وفم السمكة، وملفوف الزينة، والأقحوان، والخمطية، والمنثور، والفلوكس، وغيرها، بجانب زراعة نباتات عشبية معمرة تزهر في فصلي الخريف والشتاء.