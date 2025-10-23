بيع صقرين بـ (163) ألف ريال في الليلة الـ 11 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025

وشهدت الليلة بيع صقرين بمبلغ (163) ألف ريال، وكانت البداية مع شاهين فرخ، طرح ينبع، لخمسة طواريح، وتم بيعه بـ (81) ألف ريال، بعدها، عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الوجه، للطاروحين عوض البلوي وباسم النحاس، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (40) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (82) ألف ريال.