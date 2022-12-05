جزيرة "سندالة".. بصمة سعودية للسياحة الفاخرة وسط علامات تجارية عالمية

وتضم سندالة، التي من المتوقع أن تبدأ في استقبال الزائرين مطلع عام 2024م، مجموعةً من العلامات التجارية الخاصة بها، وأخرى عالمية لصناعة منظومة سياحية متكاملة ومبتكرة في الجزيرة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزائرين عبر مجموعة من المرافق والمتاجر الفاخرة والمصممة خصيصًا للجزيرة.