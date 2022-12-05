جزيرة "سندالة".. بصمة سعودية للسياحة الفاخرة وسط علامات تجارية عالمية

يأتي إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، تطوير جزيرة "سندالة"، أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة؛ لتقديم واحدة من أهم التجارب العالمية في الضيافة والترفيه؛ إذ تم تصميمها لتكون البوابة الرئيسية للرحلات البحرية في البحر الأحمر.
وتضم سندالة، التي من المتوقع أن تبدأ في استقبال الزائرين مطلع عام 2024م، مجموعةً من العلامات التجارية الخاصة بها، وأخرى عالمية لصناعة منظومة سياحية متكاملة ومبتكرة في الجزيرة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزائرين عبر مجموعة من المرافق والمتاجر الفاخرة والمصممة خصيصًا للجزيرة.
وستوفر الجزيرة لمحبي رياضة الجولف أرضًا تبلغ مساحتها 6.474 ياردة (5.920 مترًا)، تتكون من ملعبَين عالميَّين، يحتويان على 9 حُفر، ومخصصَين لــ 70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق؛ للاستمتاع بتجربة رياضية وترفيهية مميزة.
وستعمل نيوم على تحقيق هذه التطلعات بالتعاون مع العلامات التجارية العالمية في قطاعَي الترفيه والفنادق؛ لتطوير الجزيرة، وجعلها وجهة حصرية وساحرة في البحر الأحمر لمجتمع اليخوت في العالم، محاطة ببيئتها البحرية الخلابة والمتنوعة التي تضم واحدة من أجمل محميات الشعاب المرجانية في العالم.
ويعكس هذا الإعلان الخطوات المتسارعة التي تشهدها نيوم لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية للمشروع العالمي الرائد؛ إذ أعلن سموه مؤخرًا تصاميم مدينة المستقبل في نيوم "ذا لاين"، التي وجدت أصداء علمية وإعلامية واسعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.