"عقار 1 للمزادات العلنية" و"مصادر العقارية" توقّعان عقد بيع أفضل منتجع سياحي بالطائف

ويشمل المنتجع تصميماً معمارياً فريداً وراقياً جداً بطابع أوروبي يحتوي على عدد 30 فيلا على مساحة 32،734،16 متراً بوادي (ذي غزال) على سفح جبلي يضم 16 مستوي مدرجة في أعلى إطلالة بحي الشفا بالطائف، يباهي في موقعه أفضل المنتجعات السياحية في العالم.