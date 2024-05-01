"عقار 1 للمزادات العلنية" و"مصادر العقارية" توقّعان عقد بيع أفضل منتجع سياحي بالطائف

أعلنت شركة عقار 1 للمزادات العلنية، وشركة مصادر العقارية، توقيع عقد منتجع الشفا السياحي.
ويشمل المنتجع تصميماً معمارياً فريداً وراقياً جداً بطابع أوروبي يحتوي على عدد 30 فيلا على مساحة 32،734،16 متراً بوادي (ذي غزال) على سفح جبلي يضم 16 مستوي مدرجة في أعلى إطلالة بحي الشفا بالطائف، يباهي في موقعه أفضل المنتجعات السياحية في العالم.
ويعمل المشروع بكامل طاقته طوال العام من تشغيل شركة (لافونتين) ومدرج على موقع (بوكينج)؛ ما يجعله فرصة نادرة لمَن يبحث عن الاستثمار المستدام.
وأعلنت شركة عقار 1، انطلاق الحملة التسويقية لطرح هذا المنتجع الراقي والفريد والاستثنائي للبيع بالمزاد العلني؛ مزاد (نوادر الطائف) الذي سيُقام حضورياً يوم الأربعاء 15 /05/ 2024م الساعة 4 عصراً بفندق اريديوم الطائف وإلكترونياً عبر منصة السعودية للمزادات، ضمن مجموعة من الأصول العقارية النادرة والمتفردة بمواقعها ومساحتها.
وتشمل قطعة أرض تجارية منطقة أبراج على أفضل وأرقى 3 شوارع تجارية بحي العقيق مساحة 121,482 متراً وسط أرقى المولات والأسواق والمراكز التجارية بمدينة الطائف، وعدد قطعتَي أرض بحي الهدا وسط أكثر من 40 منتجعاً وقرية سياحية. إلى جانب مزرعة بالشفا (وادي ذي غزال) بحرجل على مساحة 8418 متراً حسب الصك، وتوجد مساحة إضافية 3418 جارٍ العمل على استخراج صك لها.
وتبلغ المساحة الاجمالية للمزرعة 12077 متراً على 11 مستوى من المدرجات مزروعة بعديدٍ من أشجار الفواكه المثمرة مع خزان أمطار وعدّاد كهرباء مستقل بالأرض؛ ما يجعلها المكان الأفضل لعمل استراحة خاصة أو منتجع للاستثمار.