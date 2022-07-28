مصادر لـ"سبق": لا صحة لإزالة 7 أحياء بمكة خلال عام 1444هـ

وكانت رسالة قد تم تداولها على نطاق واسع بين أوساط سكان مكة المكرمة خلال الساعات الماضية، مفادها أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تنوي إزالة سبعة أحياء جديدة هي؛ ريع ذاخر، وجرول، والمصافي، وريع بخش، والطندباوي والكنكارية، والهنداوية، والقشلة، وأم النبع، خلال العام القادم 1444هـ.