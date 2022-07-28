محليات

مصادر لـ"سبق": لا صحة لإزالة 7 أحياء بمكة خلال عام 1444هـ

نفت ما ورد في رسالة متداولة عن تحرك لوزارة الشؤون البلدية
مصادر لـ"سبق": لا صحة لإزالة 7 أحياء بمكة خلال عام 1444هـ
عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

نَفَت مصادر خاصة لـ"سبق" صحة المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول إزالة سبعة أحياء في مكة المكرمة، خلال عام 1444هـ.

وكشفت المصادر أن الأحياء المعتمد إزالتها هي النكاسة والكدوة والزهور وفق ما أعلنته الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وكانت رسالة قد تم تداولها على نطاق واسع بين أوساط سكان مكة المكرمة خلال الساعات الماضية، مفادها أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تنوي إزالة سبعة أحياء جديدة هي؛ ريع ذاخر، وجرول، والمصافي، وريع بخش، والطندباوي والكنكارية، والهنداوية، والقشلة، وأم النبع، خلال العام القادم 1444هـ.

مكة المكرمة
إزالة سبعة أحياء في مكة المكرمة

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