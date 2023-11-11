استمرار فرص الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على معظم مناطق المملكة

وتشهد مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) هطول أمطار متوسطة يوم الاثنين، ومتوسطة إلى غزيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق: (الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم)؛ فيما تتأثر المنطقة الشرقية من الثلاثاء إلى الخميس المقبل بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومنطقة الرياض خلال يومي الأربعاء والخميس.