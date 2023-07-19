رئيس الكونغو "برازافيل" يؤكّد دعم بلاده الكامل لاستضافة الرياض "إكسبو 2030"

ونقل "قطان"، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو "برازافيل" الصديق، فيما حمله هو تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.