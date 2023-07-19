رئيس الكونغو "برازافيل" يؤكّد دعم بلاده الكامل لاستضافة الرياض "إكسبو 2030"
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة شفهية، إلى رئيس جمهورية الكونغو "برازافيل" دينيس ساسو نغيسو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال رئيس جمهورية الكونغو "برازافيل" له، اليوم في برازافيل العاصمة.
ونقل "قطان"، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو "برازافيل" الصديق، فيما حمله هو تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
شهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر "قطان" عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين.
كما أعرب عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة العربية السعودية هذا العام.