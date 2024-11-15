"ركاز" توقع اتفاقيات بـ 440 مليون ريال خلال مشاركتها بمعرض "سيتي سكيب" العالمي

ووقعت "ركاز" العقارية على هامش مشاركتها عددًا من الاتفاقيات التي تعكس التزامها بدعم مشاريعها المستقبلية لتقديم خدمات الضيافة للشقق الفندقية ضمن مشروع Uptown التابع لشركة زايا والذي تقدر استثماراته بأكثر من 260 مليون ريال، ومن ضمنها اتفاقية مع كيرتين هوسبيتاليتي وهي شركة ضيافة شاملة تعمل على إنشاء وجهات وتجارب ومجتمعات مخصصة، وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مفهوم متطور للمعيشة يرتكز على تجربة الإنسان.