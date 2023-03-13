بالصور.. أمطار غزيرة بجازان تؤدي لاحتجازات وقطع طرق

شهد عدد من محافظات منطقة جازان منذ صباح اليوم، أمطارًا غزيرة جرت على إثرها السيول، وانقطعت بعض الطرق واحتجزت المركبات، فيما رصدت صحيفة "سبق" جرف إحدى المركبات.
وكانت الأمطار غزيرة على شمال منطقة جازان بمحافظات الدرب وبيش وما بينهما، وتسببت الأمطار التي شهدتها جبال منطقة عسير أيضًا في تضاعُف قوة سيول عتود ورملان وبيض وغيرها من الأودية.
وكادت التحويلة الواقعة على مجرى وادي عتود بمحافظة الدرب بين المحافظة الأخيرة ومركز الفطيحة، أن تتسبب في كارثة؛ حيث اندفعت السيول أثناء ازدحام الحركة المرورية وعرقلة السير، ونجا عشرات المارة من الكارثة، فيما جرفت السيول إحدى المركبات، وسط أنباء عن أن قائدها تركها هربًا من قوة السيول.
وتجددت المطالبات بإصلاح الطريق الرابط بين الدرب والفطيحة وإنشاء جسور قادرة على استيعاب كميات السيول الضخمة القادمة من جبال عسير.