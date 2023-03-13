بالصور.. أمطار غزيرة بجازان تؤدي لاحتجازات وقطع طرق

وكادت التحويلة الواقعة على مجرى وادي عتود بمحافظة الدرب بين المحافظة الأخيرة ومركز الفطيحة، أن تتسبب في كارثة؛ حيث اندفعت السيول أثناء ازدحام الحركة المرورية وعرقلة السير، ونجا عشرات المارة من الكارثة، فيما جرفت السيول إحدى المركبات، وسط أنباء عن أن قائدها تركها هربًا من قوة السيول.