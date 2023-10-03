لماذا تأمين المركبات مرتفع على المرأة؟.. رئيس اللجنة التنفيذية لـ"الوسطاء" يوضح

وبينت أنه يمكن السيطرة على الارتفاع الحالي بطرق عدة، منها تفعيل إلزامية التأمين؛ إذ لا يزال حتى الآن عدد المركبات المؤمَّن عليها نحو 50% فقط من إجمالي المركبات الموجودة في السوق؛ وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين "12 شهرًا" ورخصة السير "3 سنوات"؛ ولذلك يجب التفاعل سريعًا بتفعيل إلزامية التأمين؛ لأن زيادة عدد المركبات المؤمَّن عليها تؤدي بالضرورة إلى التقليل من الأسعار الحالية. كما يجب تفعيل الأنظمة والجزاءات المرورية لتقليل أعداد الحوادث التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عددها مؤخرًا.