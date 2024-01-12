31 يناير إغلاق باب العروض لتوسيع مطار أبها.. 20 بوابة و41 منصة لإنهاء إجراءات السفر و90 ألف رحلة سنوياً

وتمتد محطة الركاب الحالية على مساحة 10,500 متر مربع، ومن المخطط أن يمتد المبنى الجديد في البداية على مساحة 69,400 متر مربع، وسيتم توسيعه فيما بعد إلى 73,200 متر مربع، وسيتم تجهيز المطار بـ 20 بوابة و41 منصة إنهاء اجراءات السفر (check-in counters) ومنصات أخرى للخدمات الذاتية.