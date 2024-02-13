"ثمار" تعلن توزيع أرباح أحد مشاريعها قبل الموعد المحدد بزمن قياسي

واستطاعت "ثمار" التي دخلت قطاع (التمويل الجماعي بالديْن) في الربع الأخير من العام الماضي بعد حصولها على الرخصة الرسمية من البنك المركزي السعودي، تحقيق نجاحات ملموسة أكسبتها ثقة مشتركة من المستثمرين في المشاريع أو من الراغبين في الحصول على تمويل لتسيير مشاريعهم بما يخدم الاقتصاد المحلي؛ حيث تهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في توفير فرص قيمة لهم للنمو والتوسع، عبر شبكة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعمل على ربط المؤسسات بالمستثمرين؛ وذلك من خلال منصة إلكترونية متطورة وسهلة الاستخدام؛ إذ تتيح للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر إمكانية تمويل مشترياتها بسرعة وكفاءة؛ مما يخفف الضغط على سيولتها النقدية، ويمكّنها من توسيع أعمالها. في الوقت ذاته يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم وتحقيق عوائد على استثماراتهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع المساهمة في الوقت نفسه في دعم الاقتصاد المحلي.