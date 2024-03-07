"لوسيد": بعد أشهر سنبدأ تصدير السيارات الكهربائية المجمّعة بالسعودية إلى الإمارات

أكد نائب الرئيس والمدير الإداري في الشرق الأوسط بشركة "لوسيد"، فيصل سلطان، خلال مؤتمر "ليب 2024"، أنه خلال بضعة أشهر ستبدأ الشركة بتصدير سياراتها الكهربائية التي تم تجميعها في السعودية إلى الإمارات.
وقال "سلطان" في تصريح له: بكل تأكيد تتوسع شركة لوسيد موتورز لتعمل في دول أخرى، إضافة إلى المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وتخطط في الأشهر المقبلة لأن نتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث سنبدأ في بيع سيارات جرى تجميعها في السعودية.
وتابع: في مؤتمر ليب هناك الكثير من النقاشات عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ولا شك أن الذكاء الاصطناعي سيكون له الكثير من الفوائد فيما يتعلق بالتصاميم وهندسة السيارات وكذلك التفاعل مع المستخدم في منتج مثل لوسيد التي تجسد مفهوم السيارة الذكية؛ حيث يمكنك القيام بالكثير من مهامك بينما تقود السيارة.
وأضاف "سلطان": أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا كبيرًا في هذا المجال، وأعلنا العام الماضي أننا سنتعاون مع "آستون مارتن"، وسنرى في المستقبل بعض سيارات "آستون مارتن" تعمل بتكنولوجيا لوسيد.
وأكمل: يسير بنا العمل في المصنع الخاص بنا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفقًا للمخطط، وقد انتهينا بالفعل من خط التجميع، وأنتجنا العديد من السيارات قبل الموعد المحدد، كما أننا نعمل على إنجاز الوحدات الأكبر في المصنع "الوحدات كاملة التصنيع"، ومن المفترض أن يكتمل العمل فيها أواخر عام 2026.