"لوسيد": بعد أشهر سنبدأ تصدير السيارات الكهربائية المجمّعة بالسعودية إلى الإمارات

وأكمل: يسير بنا العمل في المصنع الخاص بنا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفقًا للمخطط، وقد انتهينا بالفعل من خط التجميع، وأنتجنا العديد من السيارات قبل الموعد المحدد، كما أننا نعمل على إنجاز الوحدات الأكبر في المصنع "الوحدات كاملة التصنيع"، ومن المفترض أن يكتمل العمل فيها أواخر عام 2026.