مستشار في التواصل الاحترافي: ظهور سمو ولي العهد في لقاء "فوكس نيوز" عبقريةٌ تاريخية.. وهذه هي الشواهد

في تعليقه على ظهور سمو ولي العهد في مقابلته ضمن برنامج "Special Report" مع كبير مذيعي قناة "فوكس نيوز" الأمريكية Bret Baier، أكد طارق الأحمري الأكاديمي والمستشار في صناعة التواصل الاحترافي، أن ظهور الأمير كان مذهلًا في جميع جوانبه؛ ليشمل ذلك مكان اللقاء، والرسالة الوطنية، والمظهر الثقافي، مرورًا بالروح القيادية، وصولًا لتوقيت اللقاء، وما يمثله كل ذلك من "عبقرية تاريخية" أبرزتها هذه المقابلة، لتؤكد الحقائق وقوة الأثر والمنجز.