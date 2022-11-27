تخبُّط الحاويات الصحية والعادية يُراكم المخلَّفات 20 يومًا بأحد مستشفيات المدينة المنورة

تسبَّب التخبُّط بين المخلفات الطبية والعادية في تراكم النفايات في أحد مستشفيات المدينة المنورة؛ ما أدى إلى تكاثُر الروائح والحشرات، خاصة بعد تراكمها في بدروم مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.
وتفصيلاً؛ رفضت أمانة منطقة المدينة المنورة استلام الحاويات الخاصة من مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بسبب عدم فرز المستشفى النفايات الطبية والنفايات العادية؛ لذا لم تُرفع منذ أكثر من 20 يومًا؛ والسبب وجود إبر وبقايا دم.. وهذه لها حاويات خاصة بها، والمرمى العام يرفض استلامها وإعادتها إلى المستشفى.
وقد تسبب تراكم النفايات في المستشفى في انتشار الروائح، وكثرة الحشرات في البدروم؛ الأمر الذي يتطلب تدخلا ًعاجلاً لإنهاء هذه المعاناة.