"الموارد البشرية": عروض الموظف الحكومي تشمل التأمين الطبي والتعليم.. وصممت بطريقة مبتكرة

وتفصيلاً قال المهندس الكبير في تصريحات تلفزيونية تزامناً مع التدشين إن الوزارة عملت مع شركائها في القطاع العام والخاص على تصميم هذا البرنامج بطريقة مبتكرة حيث بدأت الوزارة في دراسة ما يمكن أن يلمس ويخلق أثراً يومياً على الموظف الحكومي فجاءت فكرة موضوع العروض والخصومات المتنوعة التي تعطي جميع احتياجات عائلة الموظف الحكومي من التأمين الصحي والتعليم والسفر إلى الاحتياجات اليومية المعتادة.