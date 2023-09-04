"الموارد البشرية": عروض الموظف الحكومي تشمل التأمين الطبي والتعليم.. وصممت بطريقة مبتكرة

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية لتطوير رأس المال البشري المهندس عبدالله الكبير بأن برنامج الولاء الوظيفي "دوم" الذي يقدّم باقة من العروض الحصرية لموظفي القطاع الحكومي ودشنته الوزارة اليوم تشمل عروضه التأمين الطبي والتعليم، لافتاً بأن البرنامج تم تصميمه من قبل الوزارة بطريقة مبتكرة مع شركائها في القطاعين العام والخاص.
وتفصيلاً قال المهندس الكبير في تصريحات تلفزيونية تزامناً مع التدشين إن الوزارة عملت مع شركائها في القطاع العام والخاص على تصميم هذا البرنامج بطريقة مبتكرة حيث بدأت الوزارة في دراسة ما يمكن أن يلمس ويخلق أثراً يومياً على الموظف الحكومي فجاءت فكرة موضوع العروض والخصومات المتنوعة التي تعطي جميع احتياجات عائلة الموظف الحكومي من التأمين الصحي والتعليم والسفر إلى الاحتياجات اليومية المعتادة.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ قد دشن اليوم بمدينة الرياض برنامج الولاء الوظيفي "دوم" الذي يقدّم باقة من العروض الحصرية لموظفي القطاع الحكومي، من خلال أكثر من 2500 مزوّد خدمة في جميع مناطق المملكة، ويستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة.
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كلمته خلال الحفل أن برنامج الولاء الوظيفي "دوم" يأتي في إطار توجهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتطوير القطاع الحكومي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في استثمار وتطوير رأس المال البشري، وتفعيلاً لإستراتيجية الوزارة الداعمة للجهات الحكومية، كما يأتي تقديراً وعرفاناً للجهود المخلصة والمميّزة لموظفي القطاع العام، وإيماناً بواجب الوزارة وجميع شركائها في تقديم منتج يمنحهم وأسرهم مزايا متنوعة تلامس احتياجاتهم اليومية.
واستعرض الراجحي في كلمته أبرز المنجزات التي تحققت في قطاع الخدمة المدنية، ومن ذلك تنفيذ أكثر من مليون عملية على منصة مسار خلال عام 2022 لدعم وتطوير الموارد البشرية في الجهات الحكومية، حيث استفاد منها أكثر من 600 جهة حكومية، وأكثر من 4,3 ملايين مستفيد.
كما عملت الوزارة على رفع مؤشر الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، إضافة إلى العمل على قياس أداء موظفي الجهات الحكومية بشكل إلكتروني، موضحاً أن من بين تلك المنجزات إطلاق النظام المركزي للمعلومات الوظيفية في القطاع العام، وبرنامج التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة، وتطبيق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وكذلك تطوير نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية.