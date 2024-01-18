انطلاق مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" الرابع بالرياض.. السبت المقبل

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق Joy Awards، الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، ضمن خمسة اختصاصات أساسية، هي: السينما، والموسيقى، والمؤثرين، والرياضة، والمسلسلات الدرامية.