حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجلت 45 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والأحساء 43 درجة، ثم الرياض والدمام والعلا ورفحاء والخرج 42 درجة مئوية، ومكة المكرمة وتبوك وبريدة وعرعر وسكاكا ووادي الدواسر والقريات 41 مئوية.