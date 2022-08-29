حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة.
وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجلت 45 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والأحساء 43 درجة، ثم الرياض والدمام والعلا ورفحاء والخرج 42 درجة مئوية، ومكة المكرمة وتبوك وبريدة وعرعر وسكاكا ووادي الدواسر والقريات 41 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ18 و20 درجة مئوية، تليها الطائف 23 درجة والقريات 24 مئوية.
وسجلت ينبع والوجه وأبها وجازان أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.