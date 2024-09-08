"المسند" يحدد 4 أسباب للانهيار الصخري في محافظة هروب

علّق أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" الدكتور عبدالله المسند، على انهيار صخري في محافظة هروب، شمال شرقي منطقة جازان، اليوم الأحد.
وقال "المسند" عبر منصة "إكس": إن الانهيارات الصخرية تحدث نتيجة لعدة عوامل جغرافية وجيولوجية، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
1- التجوية والتعرية: على مدار الوقت، تؤدي عمليات التجوية (الفيزيائية والكيميائية) والتعرية إلى تكسير الصخور وتفتيتها؛ ما يُضعف بنيتها ويجعلها أكثر عرضة للانهيار.
2- التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، وارتفاع نسبة المدى الحراري، يمكن أن تؤدي إلى تمدد وانكماش الصخور، مما يسبب تشققها وسقوطها.
3- الأمطار الغزيرة والسيول تؤدي إلى تشبع التربة بالمياه؛ ما يزيد من وزنها ويقلل من تماسك الصخور، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انهيارها.
4- الأنشطة البشرية مثل الحفر، والتنقيب، والتعدين، وقطع الأشجار، وبناء الطرق في المناطق الجبلية يمكن أن تُضعف استقرار المنحدرات وتؤدي إلى انهيارات صخرية.
وكما أوضح "المسند" أن كل هذه العوامل قد تعمل بشكل منفرد أو متكامل لتؤدي إلى حدوث الانهيارات الصخرية، وغالبًا ما تكون الأسباب معقدة ومتعددة العوامل.