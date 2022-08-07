معرض "ذا لاين" يستقطب زوّاره بتقنيات العرض المرئي و50 جولة يومياً

ويتضمن معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين" تصاميم تفصيلية، وعروضاً معمارية وهندسية للمدينة المبتكرة، حيث تمتاز تصاميم المدينة بمقومات فريدة تجعلها نموذجاً عالمياً لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل التي تتمحور حول الإنسان، وتتناغم مع الطبيعة، ويبلغ عرضها 200 متر، وتمتد لـ170 كيلومتراً، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر.