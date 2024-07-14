"يلو" تدشن تقديم خدمة السيارات الكهربائية بحضور الهيئة العامة للنقل

دشّنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" تقديم خدمات السيارات الكهربائية أمام عملائها في حفل كبير أقيم بمقر الشركة في مدينة الرياض، بحضور الهيئة العامة للنقل ممثلة وكيل النقل البري بالهيئة العامة للنقل المهندس عبدالمجيد الطاسان، والمشرف العام على نقل الركاب المهندس ريان الحازمي، والمسؤولين في الشركة وعدد من الإعلاميين المهتمين بقطاع النقل والسيارات في المملكة.
وكانت "يلو" خلال الفترة الماضية قد أبرمت عدداً من الاتفاقيات مع عدد من وكالات السيارات لتوريد فئات مختلفة من السيارات الكهربائية التي انضمت بالفعل إلى الأسطول، كما قامت بتهيئة البيئة التحتية اللازمة لشحن هذه السيارات عبر نقاط الشحن التي تم تزويد فروع الشركة بها لتكون في خدمة العملاء.
وفي كلمته بهذه المناسبة قدّم الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران شكره وتقديره نيابة عن كافة منسوبي الشركة؛ للهيئة العامة للنقل على دعمها لجهود "يلو" في التوجه نحو الاعتماد بشكل متزايد على السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة مواكبةً لرؤية المملكة 2030 التي تدفع في هذا الاتجاه للتقليل من الانبعاث الكربوني الضار.
وأضاف قائلاً: نعلن اليوم في "يلو" بأننا وصلنا إلى درجة عالية من الاستعداد لتقديم خدمة تأجير السيارات الكهربائية عبر فروعنا، وموقعنا الإلكتروني، وتطبيق "يلو" في الهواتف الذكية، وأيضاً الاستثمار في توفير بنية تحتية مناسبة في فروعنا لتقديم خدمة الشحن الكهربائي والتي يجري العمل على تطويرها وتعميمها على كافة فروعنا، حيث نؤكد من خلال تقديم هذه الخدمة التزامنا بتوفير كافة الخيارات أمام عملائنا كما تعودوا من "يلو" دائماً، وقبل ذلك نسير في ذات الاتجاه الذي رسمته رؤية 2030 التي تعد المحرك الرئيسي لتقدّم ونهضة بلادنا في هذا العصر الزاهر، والتي أولت جانب الاعتماد على السيارات الصديقة للبيئة اهتماماً كبيراً، وعملت على إيجاد الأنظمة المشجعة والتوسع في البنية التحتية اللازمة.
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وتوفر "يلو" مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجات ورغبات عملائها، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.
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