"يلو" تدشن تقديم خدمة السيارات الكهربائية بحضور الهيئة العامة للنقل

وأضاف قائلاً: نعلن اليوم في "يلو" بأننا وصلنا إلى درجة عالية من الاستعداد لتقديم خدمة تأجير السيارات الكهربائية عبر فروعنا، وموقعنا الإلكتروني، وتطبيق "يلو" في الهواتف الذكية، وأيضاً الاستثمار في توفير بنية تحتية مناسبة في فروعنا لتقديم خدمة الشحن الكهربائي والتي يجري العمل على تطويرها وتعميمها على كافة فروعنا، حيث نؤكد من خلال تقديم هذه الخدمة التزامنا بتوفير كافة الخيارات أمام عملائنا كما تعودوا من "يلو" دائماً، وقبل ذلك نسير في ذات الاتجاه الذي رسمته رؤية 2030 التي تعد المحرك الرئيسي لتقدّم ونهضة بلادنا في هذا العصر الزاهر، والتي أولت جانب الاعتماد على السيارات الصديقة للبيئة اهتماماً كبيراً، وعملت على إيجاد الأنظمة المشجعة والتوسع في البنية التحتية اللازمة.