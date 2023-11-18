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شاهد.. مناظر جمالية للحظات انعكاس الشمس على مياه الشعاب الجارية بشقراء
في مشاهد جسَّدت جمال المكان والأجواء التي تشهدها شمال أشيقر وتأسر القلوب
وثّقت عدسةُ "سبق" لحظاتِ انعكاس صورة الشمس في مياه الشعاب الجارية شمال أشيقر بمحافظة شقراء، في مناظر غاية في السحر والجمال؛ حيث امتزجت المياه الجارية مع صورة الشمس التي حطتها رحالها فوق مياه الشعاب مشكّلة لوحات جمالية تأسر القلوب وتشدّ الأنظار.
تلك الصورة جعلت الشمس تبدو كأنها "شمسان"؛ إحداهما في السماء، والأخرى فوق المياه الجارية في الجداول والشعاب؛ في مشهد جسَّد جمال المكان والأجواء التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.