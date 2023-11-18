شاهد.. مناظر جمالية للحظات انعكاس الشمس على مياه الشعاب الجارية بشقراء

وثّقت عدسةُ "سبق" لحظاتِ انعكاس صورة الشمس في مياه الشعاب الجارية شمال أشيقر بمحافظة شقراء، في مناظر غاية في السحر والجمال؛ حيث امتزجت المياه الجارية مع صورة الشمس التي حطتها رحالها فوق مياه الشعاب مشكّلة لوحات جمالية تأسر القلوب وتشدّ الأنظار.