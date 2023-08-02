مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يخوض تجربة تقنية الواقع لتحسين تجربة المريض

وكانت التجربة بالتعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة في مجال تقنية الواقع الافتراضي VR؛ حيث تستخدم هذه التقنية لتوفير بيئة أكثر راحة وتفاعلية للمرضى؛ من خلال تقديم واقع افتراضي لتسهيل التدخلات الطبية وتقديم معلومات طبية دقيقة لهم بطريقة أكثر جاذبية، ويمكن استخدامها أيضًا في رعاية المرضى، لتخفيف الألم، وتحسين الراحة، وتعزيز الشفاء، والتواصل مع الأطباء، وتلقّي التثقيف الصحي، ومتابعة الحالة الصحية.