مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يخوض تجربة تقنية الواقع لتحسين تجربة المريض

نظّم مجمعُ الملك عبدالله الطبي بجدة تجربةَ استخدام تقنية الواقع "VR" لتحسين تجربة المريض؛ حيث شاركت في هذه التجربة فئاتٌ متنوعة من المرضى في وحدة العناية بالجروح بالمجمع الطبي، وقد ساهمت التجربة في تحسين تجربة المرضى بالسماح لهم برؤية صور ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد.
وكانت التجربة بالتعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة في مجال تقنية الواقع الافتراضي VR؛ حيث تستخدم هذه التقنية لتوفير بيئة أكثر راحة وتفاعلية للمرضى؛ من خلال تقديم واقع افتراضي لتسهيل التدخلات الطبية وتقديم معلومات طبية دقيقة لهم بطريقة أكثر جاذبية، ويمكن استخدامها أيضًا في رعاية المرضى، لتخفيف الألم، وتحسين الراحة، وتعزيز الشفاء، والتواصل مع الأطباء، وتلقّي التثقيف الصحي، ومتابعة الحالة الصحية.
كما تستخدم في التعليم الطبي لتوفير تجربة تعليمية أكثر تفاعلية وواقعية للطلاب لتعلم التشريح، وإجراء العمليات الجراحية، ورؤية حالات طبية مختلفة، ويساعد الطلاب على فهم المفاهيم الطبية بشكل أفضل، واكتساب المهارات التي يحتاجونها لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة.
وأيضًا تستخدم في تدريب الموظفين؛ حيث يمكن للموظفين استخدام تقنية الواقع المعزّز لتعلم كيفية استخدام المعدات الطبية الجديدة، وعمل إجراءات جديدة، وتعامل مع حالات طبية مختلفة، ويساعد الموظفين على اكتساب المهارات التي يحتاجونها للقيام بعملهم بشكل أكثر كفاءة وأمانًا.
وعن تجربة تقنية الواقع في المجمع الطبي، قالت أخصائية التمريض سعاد إبراهيم: إن التجربة ساهمت بشكل كبير في خلق تجربة فريدة من نوعها للمرضى في وحدة العناية بالجروح. من جانبها قالت أخصائية التمريض هاجر الزهراني: إن التجربة ساهمت بشكل مباشر في التخفيف من الأعراض المصاحبة للتدخُّل الطبي عن طريق خلق حالة من الإلهاء باستخدام تقنية الواقع الافتراضي عن طريق مقاطع فيديو تفاعلية مخصصة.
وتعدّ هذه التقنية خطوة مهمة في تطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المريض، وتقديم رعاية صحية أفضل، وتعزيز جودة الرعاية الطبية المقدمة، والتي تمكّن المرضى من استخدام تطبيق الواقع لمعرفة المزيد عن الحالة الصحية والأدوية المتاحة لهم.