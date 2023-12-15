جذور "الإبداع والابتكار" على ضفاف وادي حنيفة.. هنا مدينة "محمد بن سلمان غير الربحية"

وتشهد المدينة توفير ما يزيد على 500 ڤيلا وتاون هاوس، ونحو 6000 شقة سكنية بمساحات مُختلفة، كما تمّ تخصيص 99 ألف متر مربع في المخطط العام للمدينة لتكون وجهة للتسوّق والترفيه والمطاعم، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المدينة، إلى نحو 18 ألف نسمة، كما يُتوقع أن يصل عدد العاملين فيها، إلى 20 ألف موظف.