جذور "الإبداع والابتكار" على ضفاف وادي حنيفة.. هنا مدينة "محمد بن سلمان غير الربحية"

أسَّس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يوم 14 نوفمبر عام 2021م، مدينة غير ربحية على مساحة 3.4 كيلو متر مربع في حي عرقة- غربي الرياض، بمحاذاة وادي حنيفة، أطلق عليها اسم مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، وهي أول مدينة غير ربحية في العالم.
وتسهم مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، كما تساعد على تحقيق تطلعات مؤسسة "مسك" في دعم الابتكار، وريادة الأعمال، وتأهيل قيادات المستقبل، وهي مدينة ذكية في بنيتها التحتية ومحفزة على المشي وممارسة الأنشطة الخارجية المختلفة، كما سيكون المقر الرئيس لـ"مسك" بتلك المدينة المتكاملة بالتقنيات الحديثة.
ووقّعت مدينة محمد بن سلمان غير الربحية اتفاقيات عدة تجعلها في الصفوف الأولى وتضمن حقوقها العلمية والفكرية كافة، وكان من بين تلك الاتفاقيات اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ بهدف تحقيق التكامل في مجالات الملكية الفكرية.
كما وقّعت اتفاقية مع معهد لو كوردون بلو العربية للتعليم أحد المراكز التعليمية الرائدة في العالم ضمن مجموعة لي كوردن بلو لفنون الطهي ومعاهد إدارة الضيافة، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع دعم وتطوير المواهب السعودية في مجال فنون الطهي محلياً وعالمياً، وإنشاء معهد في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض.
وكذلك وقّعت مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، اتفاقية مع شركة "موڤي سينما" العلامة التجارية المحلية لدور العرض السينمائية في المملكة؛ ليتم تقديم تجربة سينمائية جديدة في "المشراق".
جديرٌ بالذكر أن منطقة المشراق هي المنطقة المركزية لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، التي تُقام على مساحة 680 ألف متر مربع، وهي تعد ثاني أكبر منطقة بالمدينة، وهي المركز الذي يربط المدينة بالمناطق السكنية والمرافق العامة وأماكن العمل المرنة.
ويجسّد المخطط الرئيس للمدينة غير الربحية الأولى في العالم، حاضرة رقمية مُتقدمة محورها الإنسان، حيث تمّ تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمُشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من 44% من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتضمن المخطط العام للمدينة، عددًا من المواقع يوفر الخدمات السكنية.
وتشهد المدينة توفير ما يزيد على 500 ڤيلا وتاون هاوس، ونحو 6000 شقة سكنية بمساحات مُختلفة، كما تمّ تخصيص 99 ألف متر مربع في المخطط العام للمدينة لتكون وجهة للتسوّق والترفيه والمطاعم، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المدينة، إلى نحو 18 ألف نسمة، كما يُتوقع أن يصل عدد العاملين فيها، إلى 20 ألف موظف.
يُشار إلى أن مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، تتبنى مفهوم التوأم الرقمي وعديداً من الأكاديميات والكليات ومدارس "مسك"، كما سيكون بها مركزٌ للمؤتمرات، ومتحفٌ علمي، ومركز الإبداع؛ وذلك لفتح أبواب لتحقيق طموحات المُبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة.
ويشمل ذلك عديداً من مجالات التقنية الحديثة، مثل: "الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات"، كما ستشتمل المدينة غير الربحية على معهد ومعرض للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهداً لفنون الطهي، إضافة إلى مجمع سكني مُتكامل، حيث وقّعت المدينة غير الربحية مذكرة تفاهم مع هيئة فنون الطهي؛ للتعاون المُشترك في دعم المواهب المحلية والسعي لتنميتها وتطويرها في مجال فنون الطهي بالمملكة محلياً ودولياً.