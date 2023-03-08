"المنطقة الخضراء" بـ"سفاري بقيق" الشرقية.. رحلة تحاكي مبادرة ولي العهد

كشف رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس بادي بن فهيد القحطاني، عن إضافة ركن خاص بمسمى "المنطقة الخضراء" بمهرجان "سفاري بقيق" لتراث الصحراء بنسخته الخامسة، الذي يُقام برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بإشراف ومتابعة من قِبل محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب، وينفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، على طريق بقيق - صلاصل.