"المنطقة الخضراء" بـ"سفاري بقيق" الشرقية.. رحلة تحاكي مبادرة ولي العهد

كشف رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس بادي بن فهيد القحطاني، عن إضافة ركن خاص بمسمى "المنطقة الخضراء" بمهرجان "سفاري بقيق" لتراث الصحراء بنسخته الخامسة، الذي يُقام برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بإشراف ومتابعة من قِبل محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب، وينفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، على طريق بقيق - صلاصل.
وقال القحطاني، إن المنطقة الخضراء، تحاكي مبادرة «السعودية الخضراء»، التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتهدف رفع الغطاء النباتي، على مساحة 1300 متر بداخل المهرجان، كما حظي الركن بإقبال كبير من قِبل الزوّار.
ونوّه المهندس القحطاني بأنه يستهدف من خلال إضافة هذا الركن بالمهرجان بنسخته الخامسة إلى مساهمات بلدية محافظة بقيق في زيادة وتيرة التشجير، وزيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء، وزيادة عدد الأشجار والعناية بها، من خلال توعية المجتمع بأهمية التشجير وحث الزوّار على زراعة الأشجار أمام المنازل، حيث جرى توزيع الأشجار مجاناً على الزوّار، والتي تنوّعت بين (النيم - الياسمين - اللبخ - السدر - الأكاسيا).
يذكر أن مهرجان "سفاري بقيق" لتراث الصحراء بنسخته الخامسة، شهد إقبالاً كبيراً من الزوّار، من أهالي المنطقة الشرقية خاصة ومناطق المملكة عامة ودول الخليج تزامناً مع إجازة الربيع.
وتتضمَّن فعاليات المهرجان التي تستمر خلال الفترة من 2 إلى 11 مارس، إقامة رحلات سفاري على ظهور الإبل في تجربة فريدة أسَّسَها المهرجان منذ انطلاقته، ومسابقة صيد الصقور، ومضارب البادية المحيطة في الميدان التراثي.