في منتدى بواو الآسيوي 2024.. "سابك" تدعو الشركات العالمية للتعاون لتحقيق النمو المستدام

وقال "الفقيه": "يجب على الشركات أن تعزز التعاون فيما بينها ومع الأطراف ذات العلاقة لتفعيل الجهود التكاملية التي تعزز النمو المستدام، وقد كانت الصين -على مر سنوات عديدة- أحد الأسواق الرئيسة الرائدة للمنتجات الكيماوية، لذلك ليس من المستغرب أن تعمل "سابك" على امتداد فترة طويلة في السوق على تعزيز جهود التعاون التي تمكّن الجميع من الوفاء بمسؤولياتهم تجاه جميع الأطراف ذات العلاقة، والإسهام في تطوير قوى إنتاجية نوعية جديدة تدعم النمو المستدام عالي الجودة".