في منتدى بواو الآسيوي 2024.. "سابك" تدعو الشركات العالمية للتعاون لتحقيق النمو المستدام

دعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي 2024، الشركات في جميع أنحاء العالم إلى توحيد صفوفها وتكثيف الجهود التعاونية التي تعزز النمو المستدام؛ وذلك في إطار شراكتها الإستراتيجية الممتدة على مدى 16 عامًا مع المنتدى، والتزامها تعزيز التعاون بين الشركات والبلدان التي ترتبط بسلاسل قيمة المنتجات.
وألقى الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" عضو مجلس إدارة منتدى بواو الآسيوي المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، كلمة في الجلسة العامة الافتتاحية ممثلًا عن مجتمع الأعمال العالمي، معرباً عن إيمان "سابك" بأن الجهود التكاملية الناتجة عن التعاون عبر سلاسل القيمة والقطاعات الصناعية والابتكارات التقنية تمكّن الشركات من النجاح في التغلب على التحديات السائدة والقيام بالمسؤوليات المشتركة.
وقال "الفقيه": "يجب على الشركات أن تعزز التعاون فيما بينها ومع الأطراف ذات العلاقة لتفعيل الجهود التكاملية التي تعزز النمو المستدام، وقد كانت الصين -على مر سنوات عديدة- أحد الأسواق الرئيسة الرائدة للمنتجات الكيماوية، لذلك ليس من المستغرب أن تعمل "سابك" على امتداد فترة طويلة في السوق على تعزيز جهود التعاون التي تمكّن الجميع من الوفاء بمسؤولياتهم تجاه جميع الأطراف ذات العلاقة، والإسهام في تطوير قوى إنتاجية نوعية جديدة تدعم النمو المستدام عالي الجودة".
يُذكر أن "سابك" تدعم منتدى بواو الآسيوي لأكثر من عقد ونصف، وقد دأبت الشركة على توسيع حضورها في الصين منذ دخولها البلاد في ثمانينيات القرن العشرين، وفي الآونة الأخيرة، تم الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع "سابك" المشترك مع شركة (فوجيان للطاقة والبتروكيماويات) الذي يستهدف بناء مجمع جديد للبتروكيماويات على مستوى عالمي تبلغ تكلفته 44.8 مليار يوان.