55 ألف زائر ومعتمر استفادوا من المراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة

وقال تجمّع المدينة المنورة الصحيّ: 10797 زائراً تلقوا العناية الطبية في مستشفى الحرم خلال شهر رمضان في مختلف التخصصات الطبية الأولية, فيما استقبل مركز صحي الصافية 15040 زائراً لتلقي خدمات الرعاية الطبية خلال الشهر الفضيل بالتنسيق مع الكوادر الميدانية من العاملين والعاملات في المجال الصحي الرسميين والمتطوعين في ساحات المسجد النبوي, إضافة إلى 1240 زائراً تلقوا العناية الطبية خلال زيارتهم لمركز صحي باب جبريل الذي يفتح أبوابه على مدار الساعة على في الجهة الشرقية لساحات المسجد النبوي.