المركز الوطني للبحوث الاجتماعية يُطلق 3 برامج لدعم الباحثين في الشأن الاجتماعي

من جهة أخرى، أصدر المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية العدد الأول من المجلد الرابع لمجلة البحوث والدراسات الاجتماعية. واحتوى العدد على مجموعة من الموضوعات البحثية المتميزة، شملت مختلف جوانب العلوم الاجتماعية.