المركز الوطني للبحوث الاجتماعية يُطلق 3 برامج لدعم الباحثين في الشأن الاجتماعي

أعلن المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إطلاق ثلاثة برامج لدعم الباحثين في الشأن الاجتماعي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي المركز الدؤوب لتعزيز مكانته الرائدة في مجال البحوث العلمية والإثراء المعرفي في المجال الاجتماعي.
أولاً: "دعم البحوث ذات الأولوية"، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الباحثين بالمؤسسات الأكاديمية، والجهات الحكومية وغير الحكومية، في تقديم الحلول المناسبة للظواهر والقضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمع السعودي، وتقديم الدعم اللازم لصناع القرار.
ثانيًا: برنامج "التأليف" الذي يسعى إلى دعم حركة التأليف في المجالات المتخصصة في العلوم الاجتماعية.
ثالثًا: برنامج "النشر العلمي" الذي يهدف إلى تعزيز الحراك العلمي من خلال دعم النشر العلمي في جميع المجالات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لدعم وتمكين المركز للباحثين في المملكة العربية السعودية؛ فكل برنامج يمثل فرصة مختلفة للارتقاء وتعزيز الحراك العلمي والمعرفي في المجال الاجتماعي، بما يتسق مع رؤية السعودية (2030).
ويمكن للمهتمين الاطلاع على هذه البرامج والتسجيل على الرابط
من جهة أخرى، أصدر المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية العدد الأول من المجلد الرابع لمجلة البحوث والدراسات الاجتماعية. واحتوى العدد على مجموعة من الموضوعات البحثية المتميزة، شملت مختلف جوانب العلوم الاجتماعية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي المركز الدؤوب لتعزيز مكانته الرائدة في مجال النشر العلمي في مجال الدراسات الاجتماعية، وجذب نخبة من الباحثين والأكاديميين.
وتمثل هذه الخطوة إنجازًا مهمًّا للمركز؛ إذ تكمل المجلة عامها الرابع منذ تأسيسها سعيًا لتحقيق أهدافها في نشر البحوث العلمية الرصينة في مجال علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية والعلوم ذات الصلة.
يُذكر أن عدد الأبحاث المنشورة بلغ 48 بحثًا، تم تحكيمها بدقة من قِبل خبراء مختصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية.
وشملت الأبحاث المنشورة في المجلة طيفًا واسعًا من الموضوعات، جاءت على النحو الآتي:
o التحول الاجتماعي: التغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمعات العربية والعالمية.
o القضايا الاجتماعية: الفقر، والبطالة، والجريمة، والعنف.. وغيرها من القضايا التي تواجهها المجتمعات.
o السياسات الاجتماعية: تحليل وتقييم السياسات الاجتماعية المختلفة، واقتراح الحلول للتحديات الاجتماعية.
o العمل الاجتماعي: دور العمل الاجتماعي في معالجة المشكلات الاجتماعية، وتعزيز التنمية الاجتماعية.
o الدراسات الاجتماعية: منهجيات البحث في العلوم الاجتماعية، ودراسات الحالة، والبحوث المقارنة.
وللاطلاع على العدد الجديد والأعداد السابقة من مجلة البحوث والدراسات الاجتماعية يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمجلة البحوث والدراسات الاجتماعية على الرابط