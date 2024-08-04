غرفة الرياض تطلق تطبيقها الالكتروني بنسخته الجديدة

أطلقت غرفة الرياض تطبيقها الجديد والذي جاء متضمناً لعدد من المميزات التقنية لتمكِن رجال وسيدات الأعمال من انجاز خدمات أعمالهم في سهولة ويسر من خلال ضغطة واحدة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الغرفة لمواكبة التطورات التقنية وتسخيرها لخدمة منشآت الأعمال وبما يعزز من دورها في التنمية الاقتصادية.