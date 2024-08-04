غرفة الرياض تطلق تطبيقها الالكتروني بنسخته الجديدة

أطلقت غرفة الرياض تطبيقها الجديد والذي جاء متضمناً لعدد من المميزات التقنية لتمكِن رجال وسيدات الأعمال من انجاز خدمات أعمالهم في سهولة ويسر من خلال ضغطة واحدة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الغرفة لمواكبة التطورات التقنية وتسخيرها لخدمة منشآت الأعمال وبما يعزز من دورها في التنمية الاقتصادية.
ويوفر التطبيق الجديد العديد من الخدمات تشمل تصديق الخطابات المفتوحة وأيضا الخطابات المصممة على طريقة PDFاضافة الى خدمة طباعة شهادة الاشتراك وشهادة تعريف المنشأة، وشهادة اعادة التصدير، هذا بجانب خدمة النماذج الجاهزة لمجموعة الخدمات التي يحتاجها المستهلك.
ويأتي التطبيق الجديد في اطار اهتمام الغرفة نحو التحول الرقمي لتعزيز وتحسين حزمة خدماتها الالكترونية من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة وبما يساعد في تطوير بيئة الأعمال وجاذبيتها.