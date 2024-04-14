العثيم للاستثمار تطلق "العثيم كروز" في مدينة بريدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 مليارات ريال

أعلنت شركة العثيم للاستثمار في أول أيام عيد الفطر المبارك 1445، إطلاق مشروع العثيم كروز في مدينة بريدة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 مليارات ريال.
ويتربع على مساحة 2 مليون متر مربع بطول 2 كيلو متر، ويضم مولًا تجاريًا ضخمًا، بمواصفات عالمية تواكب توجهات رؤية المملكة 2030 نحو تحسين جودة الحياة في جميع مناطق المملكة، كما يضم المشروع فللًا وشقق فندقية، بالإضافة إلى الشقق السكنية في 42 برجًا سكنيًا وفنادق ذات 5 نجوم، ومكاتب إدارية وفق معايير عالمية مبتكرة، تلبي رغبة جميع أفراد المجتمع.
كما سيساهم المشروع في توفير ٢٠ ألف فرصة عمل متنوعة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة الذين ستكون لهم الأولوية في ذلك في جميع التخصصات والمهارات، تحقيقًا لاستراتيجية الشركة في رفع نسبة التوطين في جميع القطاعات التي تعمل بها.
وسيعمل المشروع على إثراء المحتوى المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي في المدينة من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمساهمة في تنشيط القطاعات الأخرى مثل الضيافة والنقل وغيرها، وتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية جذابة، وتقديم خيارات ترفيهية حديثة لأبناء وزوار المنطقة.
ويأتي إطلاق العثيم للاستثمار للعثيم كروز في مدينة بريدة ضمن خطط الشركة نحو التوسع والانتشار، من خلال إطلاق مشاريع جديدة وفق مفهوم عصري وحديث في كلٍ من: (الرياض، بريدة، المذنب، القريات، أبها، الطائف، جازان، المدينة المنورة، الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، الخرج)، باستثماراتٍ تتجاوز 15 مليار ريال، ستساهم في خلق أكثر من 50 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات الوطن، في بيئة عمل مميزة تُحفز على الإبداع والابتكار، وتُتيح للموظفين إمكانية التطور والنمو المهني.
يذكر أن شركة العثيم للاستثمار التي تم إدراجها ضمن أفضل 50 مطوراً عقارياً في الخليج لعام 2023 تمتلك (12) مجمعاً تجارياً داخل المملكة؛ منها أربعة بالمنطقة الشرقية تحمل العلامة التجارية العثيم مول في كل من (الدمام - الأحساء - حفر الباطن - الخفجي)، إضافة إلى مجمعين بالرياض (الربوة - خريص) وثلاثة بالقصيم (بريدة - عنيزة - الرس) والعثيم مول حائل والعثيم مول عرعر.
ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى - الفنادق - الاستثمار العقاري - الترفيه - السينما - الأزياء - المطاعم والكافيهات - الذكاء الاصطناعي - المراكز الرياضية - الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).