العثيم للاستثمار تطلق "العثيم كروز" في مدينة بريدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 مليارات ريال

ويأتي إطلاق العثيم للاستثمار للعثيم كروز في مدينة بريدة ضمن خطط الشركة نحو التوسع والانتشار، من خلال إطلاق مشاريع جديدة وفق مفهوم عصري وحديث في كلٍ من: (الرياض، بريدة، المذنب، القريات، أبها، الطائف، جازان، المدينة المنورة، الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، الخرج)، باستثماراتٍ تتجاوز 15 مليار ريال، ستساهم في خلق أكثر من 50 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات الوطن، في بيئة عمل مميزة تُحفز على الإبداع والابتكار، وتُتيح للموظفين إمكانية التطور والنمو المهني.