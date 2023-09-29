عبر جناحه بـ"كتاب الرياض".. "مشروع سلام" يواصل جهوده في نقل صورة حقيقية عن منجزات المملكة

وحول كيفية تحقيق مشروع سلام للتواصل الحضاري لأهدافه، بيّن "الشقحاء" أن المشروع يحقق أهدافه من خلال توجهات سلام، التي تشمل ثلاثة عناصر، الأول البناء المعرفي، الذي يركز على إجراء الأبحاث والدراسات وإصدار التقارير ووضع المؤشرات في مجال التواصل الحضاري والصورة الذهنية، وفي هذا الإطار أصدر المشروع 51 إصداراً منها 36 إصداراً مترجماً، مضيفاً أن العنصر الثاني، التنمية والتأهيل الذي يركز على بناء القدرات الوطنية وتنميتها من خلال سلسلة برامج تأهيلية وتثقيفية وتوجيهية، هي: برنامج جسور للمبتعثين، وبرنامج المدرب الدولي، وبرنامج القيادات الشابة للتواصل العالمي، وبرنامج دراية.