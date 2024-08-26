"السديس": ندوة فتوى الحرمين تسعى لترسيخ المنهج الوسطي ومحاربة الفتاوى الشاذة

وأضاف "السديس" أن هذه الندوة، التي تشهد ترجمتها إلى 20 لغة عالمية، تستهدف الوصول إلى أكثر من 50 مليون مستفيد عالميًا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ رئاسة الشؤون الدينية، ويعكس مدى الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة لبرامج الرئاسة.