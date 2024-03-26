ناقش نظام الفصلين ونسب القبول.. وزير التعليم يرأس اجتماع مجلس إدارة "التدريب التقني"

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس، اجتماعه الـ 119 برئاسة وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة يوسف بن عبدالله البنيان، وحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وفي مستهل الجلسة، رفع وزير التعليم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم الحكومي السخي لمنظومة التعليم والتدريب.
وناقش المجلس عدة موضوعات؛ من أبرزها اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم على ضوء قرار المجلس في جلسته السابقة بالتحول من نظام الثلاثة فصول إلى نظام الفصلين، واستعراض نسب القبول بالمنشآت التدريبية خلال الفصلين الثاني والثالث من العام التدريبي الجاري، ومناقشة التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2023م.
وقبل الاجتماع، قام الوزير وأعضاء مجلس الإدارة بجولة في المعرض المقام بمقر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهدف إبراز جهود المؤسسة المبذولة للمواءمة مع احتياج سوق العمل، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة "تقييم معدلات التوظيف لبرامج التدريب التقني والمهني ومراجعة التخصصات التدريبية" التي تُعد إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية.