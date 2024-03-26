ناقش نظام الفصلين ونسب القبول.. وزير التعليم يرأس اجتماع مجلس إدارة "التدريب التقني"

وناقش المجلس عدة موضوعات؛ من أبرزها اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم على ضوء قرار المجلس في جلسته السابقة بالتحول من نظام الثلاثة فصول إلى نظام الفصلين، واستعراض نسب القبول بالمنشآت التدريبية خلال الفصلين الثاني والثالث من العام التدريبي الجاري، ومناقشة التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2023م.