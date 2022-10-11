داركو العقارية تُحقق جائزة أفضل مطور عقاري في المنطقة الغربية

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة داركو العقارية الدكتور عمر القحطاني أن فوز الشركة بجائزة المطور العقاري الأفضل في المنطقة الغربية من المملكة لعام 2021/ 2022؛ يعكس رؤية داركو العقارية للتطوير العقاري عبر مشاريع نوعية تتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 التي تولي القطاع العقاري اهتمامًا كبيرًا، بحثًا عن تحقيق مستهدفات الرؤية في زيادة نسبة تملك المواطنين للسكن، والتي شهدت -بفضل الله ثم توجيهات ودعم القيادة- قفزة كبيرة قياسًا بالسابق، وما زال التخطيط والعمل مستمرًّا للوصول إلى أعلى النسب الممكنة لتحقيق هذه الغاية.