داركو العقارية تُحقق جائزة أفضل مطور عقاري في المنطقة الغربية

حصدت شركة داركو العقارية، جائزة المطور العقاري الأفضل في المنطقة الغربية من المملكة لعام 2021/ 2022 بناءً على تصنيف معرض ريستاتكس العقاري، المُقام حاليًا في مدينة جدة لأداء الشركات العقارية.. وقام معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، بتسليم الجائزة للرئيس التنفيذي لشركة داركو العقارية الدكتور عمر القحطاني.
وجاء فوز داركو العقارية بجائزة المطور العقاري الأفضل في المنطقة الغربية؛ نظير تميزها في تنفيذ مشروع (ديار الأندلس) الواقع بحي الحمدانية، والذي أقيم على مساحة تبلغ ١٣٣ ألف متر مربع، وضم ٤٠ مبنى اشتملت على ٤١٢ وحدة سكنية، مع تواجد كل المرافق المساندة مثل جامع كبير، ومسطحات خضراء، وحديقة تتجاوز مساحتها ٤٠٠ م٢.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة داركو العقارية الدكتور عمر القحطاني أن فوز الشركة بجائزة المطور العقاري الأفضل في المنطقة الغربية من المملكة لعام 2021/ 2022؛ يعكس رؤية داركو العقارية للتطوير العقاري عبر مشاريع نوعية تتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 التي تولي القطاع العقاري اهتمامًا كبيرًا، بحثًا عن تحقيق مستهدفات الرؤية في زيادة نسبة تملك المواطنين للسكن، والتي شهدت -بفضل الله ثم توجيهات ودعم القيادة- قفزة كبيرة قياسًا بالسابق، وما زال التخطيط والعمل مستمرًّا للوصول إلى أعلى النسب الممكنة لتحقيق هذه الغاية.
وأضاف القحطاني: "لا نبحث في داركو عن الكم فقط؛ بل نضع الجودة والإبداع على رأس أولوياتنا في تنفيذ جميع المباني، وما تضمه من وحدات، وأيضًا المرافق الخارجية التي يتم إنشاؤها وتصميمها وفقًا لأفضل المعايير وباستخدام أفضل المواد؛ لأننا نبحث دائمًا عن تعزيز ثقة عملائنا فيما نقدمه لهم.